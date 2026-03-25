Sub-17 comprometem ida ao Europeu com derrota frente à Itália

A formação agora orientada por José Lima, e que, com a geração anterior, com o técnico Bino Maçães, foi campeã da Europa e do Mundo, corre sérios riscos de falhar o primeiro lugar no Grupo A2, a única posição que vale o apuramento, já que só os vencedores das sete ‘poules’ se vão juntar à anfitriã Estónia.



O desafio não podia começar melhor para os lusos, já que, aos 11 minutos, Gustavo Guerra, em zona frontal na área, atirou à meia-volta para o fundo das redes, inaugurando o marcador.



Volvidos apenas três minutos, na sequência de um lançamento longo, Afonso Ferreirinha ganhou nas costas do defesa e aproveitou a saída precipitada do guarda-redes, fintando-o fora da área e atirando para a baliza deserta.



O que parecia bem encaminhado desfez-se após o intervalo, pois os transalpinos precisaram de apenas 34 segundos para marcar, com Diego Perillo a antecipar-se à defesa na pequena área e a emendar um cruzamento na direita.



A jogar perante o seu público, e agora a dominar claramente o desafio, a Itália igualou aos 51 minutos, após um cruzamento na esquerda ao qual correspondeu Gianluca Okon a atirar certeiro.



Com tudo em aberto, a Itália virou o jogo ao beneficiar de um erro do guarda-redes André Marques, que saiu para junto da bandeirola de canto, falhou na proteção da bola e permitiu a Jacopo Landi roubar-lhe o esférico, correr para a área e atirar fora do alcance dos defesas, dando a volta ao marcador.



Os lusos ainda tentaram o empate, cabendo ao ‘capitão’ Rodrigo Silva, central, a melhor situação, mas a desaproveitar uma oferta do guarda-redes para atirar por cima, quando boa parte da baliza estava deserta.



Aos 90+4, os italianos ainda reclamaram penálti num lance concluído por remate ao poste, de Jacopo Landi.



Sábado Portugal vai defrontar a Roménia, que hoje goleou por 5-2 a Islândia, com quem os lusos terminam a sua participação, na terça-feira.



O Europeu, que se realiza entre 25 de maio e 07 de junho, vai contar com a anfitriã Estónia mais os vencedores dos sete grupos de qualificação, sendo que a única consolação para os quatro melhores segundos é a de irem disputar o Mundial da categoria, em novembro no Qatar, competição na qual Portugal é campeão.



