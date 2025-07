Sub-17 de hóquei defrontam Inglaterra

Em Gujan-Mestras, França, os rivais ibéricos registaram um invulgar nulo que deixou tudo na mesma, ou seja, a Espanha em primeiro e Portugal em segundo, embora ambos com os mesmos sete pontos.



“A estrelinha que nos faltou hoje vai acompanhar-nos na fase a eliminar, primeiro a Inglaterra, que conhecemos e respeitamos. Queremos muito estar na final do Europeu”, disse o selecionador Hugo Azevedo.



Esta quinta-feira, Portugal vai ter na Inglaterra o obstáculo para atingir as meias-finais.



No Europeu feminino, os rivais ibéricos também se encontraram, registando-se um empate 3-3, que deixa a Espanha igualada no comando com a Itália, ambas com sete pontos, enquanto Portugal segue em terceiro, com quatro, podendo vir a ser ultrapassado pela França, que tem dois, mas um jogo a menos, e que é a adversária das lusas esta quinta-feira.