Sub-17 de Portugal em busca do 7.º título

Sem vitórias desde 2018



Contudo, Portugal não conquista qualquer troféu desde 2018, quando venceu o Europeu de sub-19, com um triunfo por 4-3, após prolongamento, sobre a Itália, numa equipa com jogadores como Diogo Costa, Francisco Trincão, Jota ou Florentino Luís.



Desde então Portugal chegou a mais quatro finais, mas acabou por não conseguir mais nenhum título, com duas derrotas com a Itália, por 3-0 em 2024 nos sub-17 e por 1-0 em 2023 nos sub-17, além dos desaires em 2019, frente à Espanha (2-0), no Europeu de sub-19, e em 2021, perante a Alemanha (1-0), no de sub-21.





Euro2016 a estrela maior



O resultado mais destacado do futebol português foi alcançado no Euro2016, graças a um tento do suplente Éder, aos 109 minutos, frente à anfitriã França, que, na altura, deixou o balanço num equilibrado 12-12 entre finais vencidas e perdidas.



Naquele mesmo ano, a seleção de sub-17 arrebatou o título europeu, quebrando um ciclo de cinco derrotas consecutivas em finais, que incluía a única da seleção principal, que, em 4 de julho de 2004, perdeu em casa o jogo decisivo do Euro2004, perante a Grécia (0-1).



As outras aconteceram no Mundial de sub-20 (2-3 após prolongamento, com o Brasil, na Colômbia2011), no Europeu de sub-21 (3-4 nos penáltis, após 120 minutos sem golos, face à Suécia, na República Checa2015) e duas no Europeu de sub-19.



A anterior vitória datava de 2003, ano em que a seleção de sub-17 venceu, em Viseu, o respetivo Europeu, ao bater na final a Espanha por 2-1.



Os títulos mundiais de juniores, de 1989 (Riade) e 1991 (Lisboa), em finais face a Nigéria (2-0) e Brasil (4-2 nas grandes penalidades, após 120 minutos sem golos), respetivamente, eram, até 2016, os maiores feitos lusos.



No total, além daquelas duas finais (uma de sub-19 e outra de sub-20), Portugal vencera ainda uma do Torneio Internacional de Juniores, duas no Europeu de sub-18, duas no de sub-17 e quatro no de sub-16.



Além do saldo negativo entre finais ganhas e perdidas (13-17), as várias equipas das ‘quinas’ têm ainda também ‘prejuízo’ na diferença entre golos marcados e sofridos (30-34).







Depois de vingar, nas meias-finais, a derrota frente à Itália na final de 2024, a equipa das quinas garantiu mais uma final no Europeu de sub-17 (sub-16 até 2021), escalão no qual venceu em 1989, 1995, 1996, 2000, 2003 e 2016, tendo perdido apenas duas finais, a primeira que atingiu, em 1988, e no último ano.Esta será a 31.ª final de todas as seleções portuguesas de futebol, que conquistaram 14 troféus com o destaque a ser, obviamente, o Euro2016 conquistado pela seleção AA, que venceu ainda no ano seguinte, a Liga das Nações.