Sub-19 feminino de basket vencem a China

Em Brno, na República Checa, Portugal somou a primeira vitória em Mundiais de sub-19, ao bater a China, por 75-52, deixando a equipa lusa no segundo lugar do Grupo B, com três pontos, menos um do que o Canadá, os mesmos da Nigéria, adversária na terça-feira, e mais um do que China.



“Sentimos que podíamos fazer história ao ganhar à China. Acho que também foi a primeira vez na história de Portugal que ganhámos à China. E, acima de tudo, a primeira vitória no Campeonato do Mundo de sub-19. Este é um campeonato muito duro e foi um bom ânimo esta vitória para os jogos que se seguem”, afirmou, em declarações enviadas à agência Lusa.



Agostinho Pinto admitiu ainda que esta “era uma vitória muito importante” para Portugal evitar um cruzamento com os Estados Unidos nos quartos de final, colocando já o foco nessa fase.



“Agora, o grande objetivo é ganhar o jogo dos cruzamentos. Ainda está muito indeciso o outro grupo (A). Entre a Coreia, Israel e a Hungria, será um deles, ainda pode ser qualquer um. Vai ser um jogo extremamente difícil. Mas temos ambições de poder ganhar este jogo, que seria uma coisa fantástica. Vamos sonhar que é possível ir aos oito primeiros”, assumiu.



Na terça-feira, Portugal vai defrontar a Nigéria, que venceu a China (93-88) e hoje perdeu com o Canadá (113-42), com o selecionador luso a dizer que “a equipa tem consciência de que é um jogo que pode vencer também”.



“Pode-nos levar a um lugar melhor, que seria o segundo. E mais extraordinário ainda era a segunda vitória no Mundial. Portanto, sabemos as dificuldades que vamos ter. É uma equipa muito física, mas penso que também temos condições para poder ganhar este jogo”, afirmou.