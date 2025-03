Sub-21 de Portugal atenta a Inglaterra

“Esperamos um jogo mais ofensivo da equipa adversária, porque vamos defrontar uma seleção de nível superior, com grandes jogadores a nível individual, grande intensidade no jogo, ofensivamente muito forte. Vão pôr-nos à prova”, declarou, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Já sem Jonatas Noro (lesionado) e Dário Essugo (opção técnica), que tinham estado entre os convocados na derrota com a Roménia (1-0), na sexta-feira, Rui Jorge não quis comprometer-se com um sistema tático, esperando que o grupo possa corrigir aspetos negativos desse desaire, como “a segurança e a agressividade com bola”.



Perante um conjunto inglês que também perdeu no encontro anterior, ante a França, que Portugal vai defrontar no Euro sub-21, o técnico espera que a equipa possa "dar o salto" a caminho da fase final.



A ausência de Noro deverá ser colmatada com Eduardo Quaresma, do Sporting, na partida aprazada para as 19h45 de segunda-feira, em West Bromwich.



Já o médio do Southampton Mateus Fernandes elogiou os ingleses, “receados de talentos individuais”, mas quer “olhar olhos nos olhos” o adversário.



Portugal, que venceu o Grupo G de apuramento para o Europeu de sub-21 de 2025, está integrado no agrupamento C da fase final do torneio, que se vai disputar na Eslováquia, entre 11 e 28 de junho, juntamente com França, Polónia e Geórgia.