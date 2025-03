Sub-21 de Portugal perdem com Inglaterra

A formação inglesa entrou melhor na partida disputada no Estádio Hawthorns, em West Bromwich, e aos 10 minutos já vencia por 2-0, graças aos golos dos médios Hayden Hackney e Ethan Nwaneri, aos sete e aos 10, respetivamente.



O atacante Fábio Silva reduziu aos 22, mas os anfitriões voltaram a dilatar a vantagem aos 76, por intermédio de Omari Hutchinson, depois de já terem uma equipa praticamente nova, uma vez que foram trocados nove jogadores ingleses entre os 60 minutos e os 70 minutos.



Também Rui Jorge aproveitou o encontro para rodar a equipa, e substituiu seis futebolistas ao intervalo, mais um aos 60, tendo Carlos Borges feito o segundo golo dos portugueses aos 85, com Jaden Philogene a fixar o resultado final aos 90+1.



Portugal somou a segunda derrota consecutiva, depois de na sexta-feira ter perdido por 1-0 com a Roménia, em Famalicão, também em encontro de preparação, quebrando um ciclo de invencibilidade que durava desde novembro de 2023.



A seleção lusa, que venceu o Grupo G de apuramento para o Europeu de sub-21 de 2025, está integrada no agrupamento C da fase final do torneio, que se vai disputar na Eslováquia, entre 11 e 28 de junho, juntamente com França, Polónia e Geórgia.