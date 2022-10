Sub-21 defrontam Chéquia e Japão na preparação do Europeu2023

A seleção orientada por Rui Jorge iniciou o ciclo de preparação com um triunfo por 4-1 diante da Geórgia – um dos anfitriões do Europeu2023 (o outro é a Roménia) -, na Covilhã, em 24 de setembro, num jogo que teve um vincado cariz solidário.



No que toca ao histórico de jogos entre as seleções, Portugal regista um ‘empate’ técnico com a República Checa, com três vitórias, um empate e três derrotas em sete jogos, com 10-10 em golos, e vai defrontar pela primeira vez o Japão.



Portugal está integrado no grupo A da fase final do Europeu2023, tendo como opositores a anfitriã Geórgia (21 de junho), Países Baixos (24) e Bélgica (27). Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos passam aos quartos de final.