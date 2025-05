Sub-21. João Marques lamenta ausência de Quaresma

Eduardo Quaresma solicitou na noite de quarta-feira a dispensa da seleção de sub-21, tendo transmitido ao selecionador, Rui Jorge, “não se sentir em condições de dar o seu máximo contributo à equipa” e já não participou no treino de quinta-feira.



“Claro que o Edu era um jogador importante, por tudo o que tem vindo a fazer, por toda a sua história e pelas conquistas (do título nacional e da Taça de Portugal pelo Sporting), em que foi uma mais-valia para o clube”, reconheceu João Marques, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O médio do Sporting de Braga, de 23 anos, esclareceu que “foi uma decisão tomada perante o grupo” e que “o grupo respeita a decisão”, mas salientou existirem outros jogadores para mesma posição do central do Sporting na equipa das quinas, com “muito talento e que vão fazer igual ou melhor”.



João Marques acredita que o facto de Portugal se estrear no torneio frente à França, num confronto entre dois fortes candidatos à conquista do título, até poderá ser benéfico para os restantes jogos do Grupo C, que integra também a Polónia e a Geórgia.



“Acho que é bom começarmos a um nível elevado, porque vai elevar os nossos níveis também e vamos estar mais preparados para os jogos que se avizinham”, observou o médio, advertindo que o torneio é “muito curto” e que a seleção nacional terá de “dar o máximo” em todos os jogos.



A seleção portuguesa, que nunca conquistou o troféu, mas foi finalista vencida em 1994, 2015 e 2021 e terminou no terceiro lugar em 2004, integra o Grupo C da edição de 2025, cuja fase final se realiza na Eslováquia, entre 11 e 28 de junho.



Portugal vai disputar os três jogos do agrupamento na cidade de Trencin, em 11 de junho, perante a França, às 20h00 (hora de Lisboa), em 14, com a Polónia, também a partir das 20h00, e em 17, frente à Geórgia, com início às 17h00.