Sub-21. João Veloso substitui lesionado Dário Essugo
João Veloso foi chamado esta terça-feira, pela primeira vez, à Seleção Nacional Sub-21. O jogador do Benfica estava nos sub-20 e substitui Dário Essugo que se encontra lesionado.
Os Sub-21, que agora são comandados por Luís Freire, preparam o início do apuramento para o Euro 2027, num estágio na cidade de Braga.
Sexta-feira, em Barcelos, a equipa portuguesa irá defrontar o Azerbaijão, numa partida com entrada livre. Na próxima terça-feira, em Motherwell, os jogadores portugueses irão jogar o segundo compromisso, frente à Escócia.
Tópicos
Portugal , Seleção , Sub-21 , Dário Essugo , João Veloso , Benfica , Futebol Internacional