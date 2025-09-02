Sub-21. João Veloso substitui lesionado Dário Essugo

Os Sub-21, que agora são comandados por Luís Freire, preparam o início do apuramento para o Euro 2027, num estágio na cidade de Braga.



Sexta-feira, em Barcelos, a equipa portuguesa irá defrontar o Azerbaijão, numa partida com entrada livre. Na próxima terça-feira, em Motherwell, os jogadores portugueses irão jogar o segundo compromisso, frente à Escócia.