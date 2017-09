Sub-21: Portugal entra a vencer no apuramento para o Euro2019

RTP 05 Set, 2017, 21:26 | Seleção Nacional

A formação portuguesa, orientada por Rui Jorge, teve uma primeira parte verdadeiramente alucinante do ponto de vista ofensivo, com inúmeras ocasiões de golo junto da baliza de Pilling.



O primeiro golo luso surgiu aos 25', com Rúben Neves a não dar hipótese na conversão de uma grande penalidade. Guedes, que já tinha desperdiçado 3 ou 4 lances perigosos, fez o 2-0, no seguimento de uma belíssima jogada coletiva, finalizada ao 2.º poste.



Na segunda metade do encontro, os galeses surgiram com vontade de reduzir a desvantagem e chegou mesmo a enviar uma bola aos ferros da baliza de Joel Pereira.



Depois desse período, Portugal voltou a dominar completamente e dispôs de mais um par de chances claras, sobretudo depois da expulsão de Mepham (82'). O resultado não viria a alterar-se e as contas do jogo ficaram fechadas com o 2-0.