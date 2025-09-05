Sub-21. Portugal goleia na estreia de Luís Freire





Geovany Quenda aumentou a vantagem com um grande remate e Leonardo Barroso fez, logo depois, o 3-0.

Numa primeira parte em que dominou, Portugal não foi capaz de marcar, com Rodrigo Mora em destaque, com um remate forte à trave, após a meia-hora de jogo.Os segundos 45 minutos trouxeram uma equipa portuguesa goleadora, com Mora a inaugurar o marcador, depois de uma assistência do capitão Mateus Fernandes. O primeiro tento do jogador do FC Porto nesta categoria da seleção portuguesa.Carlos Forbs, agora no Club Brugge, saiu do banco para fazer o 4-0 e dar ares de goleada lusitana em Barcelos. Vivaldo Semedo fechou a contagem.Portugal goleia e já lidera o grupo de apuramento para o Europeu 2027. Na próxima semana, a seleção vai defrontar a Escócia.