Sub-21 portugueses querem dominar e fazer qualificação exemplar rumo ao Euro2027

A equipa comandada por Luís Freire enfrenta as seleções da Bulgária e de Gibraltar na fase de qualificação, com o médio dos ingleses do West Ham a alertar para os detalhes que “podem acabar por ditar empates menos positivos”.



“Queremos fazer uma qualificação exemplar, à semelhança do que tem acontecido nestes últimos anos. Sabemos que os detalhes podem acabar por ditar empates menos positivos. No Europeu, tivemos uma desatenção defensiva, sofremos apenas um golo e acabámos eliminados. Temos que estar concentrados e procurar ser ambiciosos", avisou Mateus Fernandes, citado pelos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



No primeiro embate com a Bulgária, agendado para sexta-feira, Portugal quer “dar uma boa imagem, ter a bola, procurar espaços e ter uma forte reação à perda”, segundo afirmou o médio, de 21 anos, após a presença na aula de um curso de desporto, no Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão.



Depois, o guarda-redes André Gomes, que esta temporada está cedido pelo Benfica ao Alverca, apontou ao triunfo nas duas partidas e, para tal, a equipa secundária das 'quinas' tem de apresentar-se “dominadora”.



"São seis pontos que temos que somar. Queremos sempre representar Portugal da melhor forma e mostrar que somos uma equipa dominadora. Queremos conseguir a qualificação de forma tão simples quanto possível e isso passa por somar três pontos em todos os jogos. Vamos dar tudo para que isso aconteça. São dois jogos em que temos que alcançar duas vitórias”, expressou.



Contudo, lembra que "todos os jogos são complicados”, já que “a maneira como abordam o jogo contra Portugal é difícil de desbloquear”.



A equipa das ‘quinas’ recebe a congénere búlgara na sexta-feira, pelas 19:30, no Estádio Municipal de Portimão, visitando, pelas 19:00 do dia 14, Gibraltar, no Estádio Europa Point, em partidas das terceira e quarta rondas do Grupo B de qualificação.



Portugal lidera o agrupamento, com seis pontos, em igualdade com a República Checa, com o duo a ser seguido pela Bulgária, com quatro, e pelo Azerbaijão, com um, enquanto Gibraltar e Escócia seguem nos últimos lugares, ainda sem pontos.



Os vencedores das nove ‘poules’ e o melhor segundo lugar acedem diretamente à fase final da prova, cuja 26.ª edição vai ser coorganizada por Albânia e Sérvia em 2027, enquanto os restantes oito segundos avançarão para a fase dos play-offs.

