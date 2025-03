Tatiana Pinto entusiasmada por defrontar Espanha que "dispensa apresentações"

“A seleção de Espanha é uma equipa que dispensa apresentações. Sabemos muito bem que tipo de jogo gostam de jogar, podemos dizer que é um jogo muito semelhante ao que também gostamos de praticar”, declarou a jogadora, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



A seleção portuguesa iniciou esta segunda-feira o estágio tendo em vista as duas partidas frente à atual campeão mundial, ambas pelo Grupo A3 da Liga das Nações feminina, e Tatiana Pinto anteviu um jogo “giro”, tendo em conta o futebol positivo apresentado pelos dois conjuntos.



“Gostamos de ter bola, de dominar. Somos duas seleções dominantes quando estamos nos nossos melhores momentos, portanto acho que vai ser giro. Porém, como disse antes, há que respeitar muito, ter muita humildade, para enfrentar a Espanha”, sublinhou a média portuguesa.



Tatiana Pinto, que ao nível de clubes compete precisamente em Espanha, ao serviço do Atlético de Madrid, vincou a dificuldade da missão de Portugal em função da qualidade do opositor, que é campeã mundial e defende o troféu desta mesma Liga das Nações.



“O nosso foco e a nossa linha são as mesmas, são tentar olhar para a seleção de Espanha exatamente como aquilo que elas são - campeãs do mundo, das melhores jogadoras do mundo. É para nós um privilégio jogar contra elas”, assumiu ainda.



A centrocampista, de 31 anos, contabiliza 121 internacionalizações por Portugal e confessou-se “orgulhosa” por escutar as palavras de Montse Tomé, atual selecionadora de Espanha, que endereçou elogios à capacidade da equipa nacional.



“Acho que é sinal de respeito e fico muito feliz e orgulhosa por tomar conhecimento dessas palavras”, defendeu.



Além de Kika Nazareth e Jéssica Silva, que se encontram ausentes por lesão, no domingo também a polivalente Lúcia Alves foi considerada “inapta” pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, e, por isso, dispensada dos trabalhos da seleção, muito embora tenha assistido ao treino realizado no campo n.º1 da Cidade do Futebol.



A futebolista do Benfica foi substituída por Nádia Gomes, que representa as norte-americanas das Chicago Stars e irá juntar-se esta noite, não tendo participado na primeira sessão de trabalho tal como Ana Seiça e Ana Dias, que representam as mexicanas do Tigres e apenas chegarão a Portugal esta terça-feira para iniciar a sua preparação.



O encontro da terceira jornada da Liga das Nações A, agendado para 04 de abril, decorre em Paços de Ferreira, a partir das 19:45, com as 'navegadoras' a deslocarem-se a Vigo, quatro dias depois, para defrontar, novamente, a Espanha.



O grupo inclui ainda a campeã europeia Inglaterra e a Bélgica, as duas seleções que a equipa nacional defrontou nas duas jornadas iniciais, tendo empatado com a congénere inglesa (1-1) e vencido em solo belga (1-0).