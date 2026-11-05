"Tenho de aceitar a decisão" de Cristiano Ronaldo, diz Jorge Jesus

(Com Lusa)

“É uma decisão dele, nós falámos antes da primeira convocatória sobre isto, eu pedi-lhe para continuar comigo porque precisava que ele estivesse ao pé de mim, mas tenho de aceitar a decisão dele”, declarou Jorge Jesus ao Canal 11.O avançado Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou hoje a retirada da seleção portuguesa de futebol, através de um vídeo divulgado nas suas redes sociais, na véspera de serem conhecidos os convocados para os últimos dois jogos da fase de qualificação da Liga das Nações.No dia 30 de setembro, o avançado abandonou o estágio da seleção portuguesa na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção.Ronaldo, que foi titular com o País de Gales e suplente não utilizado com a Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que por isso decidiu abandonar o estágio por iniciativa própria, decisão que lhe custou um castigo de 30 dias, já cumprido, e uma multa de 255 euros.O selecionador, que não se referiu ao caso que aconteceu com Ronaldo, considerou que o avançado é uma referência “mundial, de Portugal e da seleção”, frisando que é um jogador que “ao longo destes anos deu muito à seleção”.“Vai ser sempre uma referência da nossa seleção, do nosso povo e da nossa história. No auditório, mandei colocar uma grande imagem dele para que todos os jovens e colegas tenham lá presente a referência dele”, revelou.Jesus lembrou ainda a época passada, em que trabalhou com Ronaldo nos sauditas do Al Nassr e durante a qual comprovou ‘in loco’ a dimensão do avançado, frisando que é um símbolo, em especial para os jovens.“Vai sempre estar no coração dos portugueses, da seleção e ele será sempre uma referencia do futebol português”, concluiu.Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações ‘AA’, e de golos, com 146, Cristiano Ronaldo tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França, bem como duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois da final de má memória do Euro2004, em casa.