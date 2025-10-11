Tiago Gabriel quer sub-21 a ganhar em Gibraltar e a continuar sem sofrer golos



Redação, 11 out 2025 (Lusa) – O defesa-central Tiago Gabriel destacou hoje a vontade da seleção portuguesa de futebol sub-21 em manter na terça-feira, em Gibraltar, um registo limpo de vitórias e golos no apuramento para o campeonato da Europa de 2027.



“O principal até agora está feito, três jogos, três vitórias. Muitos golos marcados, zero golos sofridos. Isso é muito importante, até porque queremos ser o melhor ataque e defesa. Queremos continuar a somar vitórias, se possível fazer o pleno, para nos apurarmos para o Europeu o melhor possível", disse o atleta do Lecce, de Itália.



Depois de ter vencido a Bulgária por 3-0, na sexta-feira, Portugal lidera com o pleno de nove pontos em três jogos, a par da República Checa, com um registo de 10 golos marcados e ainda nenhum sofrido.



"A equipa está muito unida. É um grupo bom, jovem. Estamos muito focados nos nossos objetivos", reforçou.



Tiago Gabriel tem feito dupla com Gonçalo Oliveira, do Benfica, uma “boa parceria” com um futebolista com o qual nunca tinha jogado, ainda assim sente que qualquer que seja a opção do selecionador Luís Freire para o eixo da defesa esse elemento “estará pronto para ajudar a equipa”.



O desafio de terça-feira no Estádio Europa Point será disputado em relvado sintético, algo que, não sendo o ideal, não será completamente estranho ao conjunto das 'quinas', já que na “formação” é tradicional os atletas terem alguns desafios neste tipo de piso.



"Vai dificultar a nossa tarefa, porque é completamente diferente e somos uma equipa de posse que gosta de circular a bola. Ainda assim, todos nós na formação já jogámos em sintético, por isso vai ser um jogo diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo: ganhar com clareza”, concluiu.



Disputadas três jornadas no Grupo B, Portugal e República Checa partilham a liderança com nove pontos, seguidos da Bulgária com quatro, Escócia com três, Azerbaijão um e Gibraltar, ainda sem pontos, com um golo marcado e 17 sofridos.



Os vencedores das nove ‘poules’ e o melhor segundo classificado acedem diretamente à fase final da prova, cuja 26.ª edição vai ser coorganizada por Albânia e Sérvia em 2027, enquanto os restantes oito segundos avançam para a fase dos play-offs.