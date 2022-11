Tiago Gouveia e Gonçalo Tabuaço chamados aos sub-21

Um dia depois de o avançado do Liverpool Fábio Carvalho ter abdicado de representar a seleção de sub-21, tendo dado conta da decisão à FPF por “algumas mensagens SMS”, o guarda-redes Francisco Meixedo (FC Porto) foi dispensado do estágio, devido a uma entorse no joelho esquerdo.



Face a estas ausências, o selecionador Rui Jorge chamou o avançado do Estoril Praia Tiago Gouveia e o guarda-redes da BSAD Gonçalo Tabuaço, tendo em vista os encontros particulares com a formação checa, na sexta-feira, e com a seleção nipónica, no dia 22, ambos em Portimão, a partir das 19h15.



Fábio Carvalho, de 20 anos, integrava a lista de 55 pré-convocados da seleção principal para o Mundial2022, depois de se ter estreado pelos sub-21 em março último.



O extremo, que começou a carreira em Portugal, no Olivais Sul e no Benfica, tendo rumado a Inglaterra, em 2013, para jogar no Balham, primeiro, e no Fulham, depois, antes de se transferir para os "reds", no início da presente época, contava dois golos em quatro presenças na seleção lusa de sub-21, depois de já ter alinhado pelas seleções jovens de Inglaterra.



“Fábio Carvalho informou a FPF, através de algumas mensagens SMS, que não pretende continuar a representar Portugal no escalão sub-21”, lê-se no portal federativo na Internet, acrescentando que “a decisão do jogador foi comunicada após ter sido conhecida a convocatória para os jogos de preparação”.



O futebolista do Liverpool, de 20 anos, constava na lista de 23 convocados do selecionador Rui Jorge, mas não se apresentou no estágio, que arrancou na segunda-feira, em Lagos.



Portugal prepara a edição de 2023 do Campeonato da Europa, no qual está integrado no Grupo A da fase final do Europeu, tendo como opositores a anfitriã Geórgia (21 de junho), os Países Baixos (24) e a Bélgica (27).



Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), Gonçalo Tabuaço (BSAD) e Samuel Soares (Benfica).



- Defesas: André Amaro (Vitória de Guimarães), Bernardo Vital (Estoril Praia), Gonçalo Inácio (Sporting), João Mário (FC Porto), Leonardo Lelo (Casa Pia), Nuno Tavares (Marselha, Fra), Pedro Malheiro (Boavista) e Eduardo Quaresma (Hoffenheim, Ale).



- Médios: Afonso Sousa (Lech Poznan, Pol), André Almeida (Valência, Esp), Fábio Vieira (Arsenal, Ing), José Carlos (Vitória de Guimarães), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (PAOK, Gre) e Vasco Sousa (FC Porto).



Avançados: Fábio Silva (Anderlecht, Bel), Francisco Conceição (Ajax, Hol), Henrique Araújo (Benfica), Vitinha (Sporting de Braga) e Tiago Gouveia (Estoril Praia).