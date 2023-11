Tomás Esteves ansioso por jogar pela seleção sub-21

”, afirmou o lateral-direito, que tinha estado ausente da fase final do Euro2023 de sub-21 devido a lesão e já não era convocado desde março.Falando em conferência de imprensa, em Lagos, no distrito de Faro, o defesa formado no FC Porto, que assinou em definitivo pelo Pisa, da segunda divisão italiana, no último verão, salientou que quer mostrar ao selecionador Rui Jorge o seu futebol e aquilo que consegue fazer.”, referiu.Após somar quatro vitórias em quatro jogos, Portugal, líder isolado do Grupo G, tem reencontro marcado com a Grécia, equipa que já bateu em outubro nesta fase de qualificação, em Guimarães (2-0).Segundo Tomás Esteves, o selecionador Rui Jorge já alertou os jogadores para os principais comportamentos do adversário.”, realçou.O lateral frisou ainda o ambiente de união que se vive na seleção de sub-21: “”.O treino matinal desta quarta-feira dos sub-21 já contou com o guarda-redes João Carvalho (Sporting de Braga), que, nos dois dias anteriores, esteve a trabalhar com a seleção principal.O jogo com a Grécia, da quinta jornada do Grupo G, está marcado para segunda-feira, às 14h00 em Lisboa, no Estádio Theodoros Kolokotronis, em Tripoli.Portugal lidera o grupo, com 12 pontos em quatro jogos, seguido de Croácia (três jogos) e Ilhas Faroé, com sete, Grécia, com cinco, e Andorra (seis) e Bielorrússia (sete), com três.