Tóquio2020: Primeiro-ministro felicita seleção de andebol pelo apuramento

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje a seleção de andebol de Portugal, que carimbou a passagem para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão, com uma vitória sobre a França (29-28) no torneio pré-olímpico.