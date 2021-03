Tóquio2020: Secretário de Estado do Desporto enaltece "momento absolutamente histórico"

“Vivemos um momento absolutamente histórico no andebol nacional. Pela primeira vez, uma seleção apura-se para uns Jogos Olímpicos, entre apenas 12 seleções de todo o mundo”, afirmou, à Lusa, o governante.



Segundo João Paulo Rebelo, a Federação de Andebol de Portugal (FAP) está “de parabéns”, repartindo também elogios pelo selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, e pelos jogadores, que apelidou de “verdadeiros heróis”.



A sua “capacidade de entrega e superação”, afirmou, permitiu à seleção fazer o que “só os melhores conseguem”, num torneio de qualificação “impróprio para cardíacos” em que ficou demonstrado que o país tem “um andebol ao melhor nível mundial”.



Antes, e como legenda de um vídeo dos últimos segundos da partida com a França, ganha por 29-28, na qual ficou garantida a vaga na capital japonesa, Rebelo reconheceu a “forma brilhante” como foi conseguido o apuramento.



“O que dizer deste momento com que a nossa Seleção de Andebol nos brinda, os heróis do mar, que acabam de se qualificar de forma brilhante para os Jogos Olímpicos? Com Quintana no coração, só posso dizer obrigado”, escreveu, na rede social Twitter.



O governante referia-se ao guarda-redes Alfredo Quintana, do FC Porto e da seleção, que morreu em 26 de fevereiro, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.



À Lusa, Rebelo lembrou esta "justa homenagem" conseguida num momento que "enche todo o país de orgulho", em particular "nesta crise pandémica", devido à pandemia de covid-19, em que o desporto voltou a provar que pode "dar alegrias" a Portugal.



Depois de vencer, nos últimos segundos, a França por 29-28, a 'armada' lusa 'carimbou' o passaporte para a capital japonesa, elevando para 54 o número de atletas apurados, uma vez que serão convocados 14 andebolistas para representar Portugal na prova.



O apuramento, conseguido no torneio pré-olímpico, garante ainda a presença numa modalidade coletiva em Tóquio2020, a única que ainda podia conseguir esta qualificação, lograda após vencer a Tunísia (34-27) no primeiro jogo e perder ante a Croácia (25-24) no sábado.