Três recordes nacionais e qualificação para Portugal nos Mundiais de estafetas

O primeiro dia de competição em Gaborone ficou marcado por dois recordes do mundo, ambos nos 4x100 mistos, nos quais a equipa jamaicana, de Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson e Tia Clayton, correram em 39,99 segundos, batendo o máximo que tinha sido fixado já hoje, mas pelo Canadá, com Eliezer Adjibi, Marie-Éloise Leclair, Duan Asemota e Audrey Leduc a terem feito a corrida em 40,07.





Programa horário de domingo

13:02h – 4x100m (X) 2.ª Ronda de Qualif. – Carlos Nascimento, David Landim e Delvis Santos + Arialis Martínez, Lorène Bazolo e Tatjana Pinto



15:05h – 4x100m (X) FINAL



15:24h – 4x100m (F) FINAL – Beatriz Andrade, Beatriz Castelhano, Íris Silva, Arialis Martínez, Lorène Bazolo e Tatjana Pinto



15:51h – 4x400m (M) FINAL – Ericsson Tavares, João Coelho, Omar Elkhatib, Pedro Afonso, Ricardo dos Santos, André Franco







Lorene Bazolo, Tatjana Pinto, Beatriz Castelhano e Arialis Gandulla fixaram em 43,11 segundos o novo máximo português nos 4x100 metros femininos, batendo os 43,86 fixados em junho de 2025.O resultado na terceira série de qualificação rendeu ainda ao quarteto o apuramento para a final, marcada para domingo, pelas 15:24 de Lisboa, e para os Mundiais de 2027.Idêntico feito nos 4x400 metros, cuja final está agendada para as 15:51 de domingo, com Pedro Afonso, Ericsson Tavares, João Coelho e Omar Elkhatib a garantirem lugar na discussão das medalhas, e em Pequim2027, com novo recorde nacional.Os 2.59,01 minutos conseguidos hoje na qualificação superam os 2.59,70 logrados no ano passado.Na estafeta mista 4x100, David Landim, Lorene Bazolo, Delvis Santos e Arialis Gandulla avançaram para a segunda ronda de qualificação, com a 15.ª melhor marca do dia, o recorde nacional de 41,45 segundos.No domingo, disputarão nova ronda de classificação, em que lutarão pela disputa das medalhas e pelo apuramento para o campeonato do mundo do próximo ano.