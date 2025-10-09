Trincão desvaloriza poucos minutos, mas assume estar melhor preparado

O extremo do Sporting tem 13 internacionalizações por Portugal, seis na 'era' Martínez, mas soma apenas 199 minutos em campo com o treinador espanhol.



"Tenho de estar contente pelos minutos que tenho e valorizar o que tenho feito até agora. Vou continuar o meu trabalho e sou apenas mais um jogador", afirmou Francisco Trincão em conferência imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino da equipa das 'quinas'.



O jogador de 25 anos mostrou-se mesmo agradecido a Roberto Martínez por ter sido o responsável pelo seu regresso à seleção nacional, depois de uma primeira fase com Fernando Santos em 2020 e 2021, e confessou que, nesta fase da carreira, está mais bem preparado para os jogos de maior dificuldade.



"Martinez trouxe energia ao grupo. Voltou a convocar-me, acredita em todos os jogadores e estamos confiantes com o treinador. Trabalho bastante. A época passada foi longa, mas estou mais preparado para aguentar esse tipo de jogos", referiu.



Sobre o embate com a Irlanda, da terceira jornada do Grupo F, Trincão destacou o "coração" e a "intensidade" do rival de sábado.



"Vai ser um jogo difícil. É uma equipa intensa e que joga com muito coração. Temos de ganhar os duelos e, com a nossa qualidade, temos depois capacidade para criar oportunidades e fazer golos. Não vamos pensar já no Mundial. Temos de nos apurar primeiro", disse.



O duelo com a Irlanda será o primeiro da seleção nacional em solo luso desde o desaparecimento de Diogo Jota, que morreu em julho deste ano vítima de um acidente de viação.



"Acredito que ele nos dará força e nos vai ajudar a ganhar o jogo", concluiu.



O Portugal-Irlanda está agendado para as 19:45 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.



Três dias depois, em 14 de outubro, também em Alvalade e igualmente às 19:45, a seleção nacional defronta a Hungria.



No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguindo-se novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).



A seleção lusa lidera o Grupo F com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.



Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se a Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio, que se disputa no próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México, e vai ter pela primeira vez 48 seleções. O segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.

