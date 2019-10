Ucrânia vence Portugal e qualifica-se para a fase final

Foto: Paulo Novais - Lusa

Roman Yaremchuk, aos seis minutos, e Andriy Yarmolenko, aos 27, apontaram os tentos dos ucranianos, enquanto Cristiano Ronaldo marcou o golo luso, o seu 95.º na seleção 'AA' e 706.º na carreira, aos 72, de grande penalidade.



Na classificação, a Ucrânia, que já garantiu a vitória no agrupamento, soma 19 pontos (sete jogos), contra 11 de Portugal (seis), 10 da Sérvia (seis), que venceu por 2-1 em Vilnius, quatro do Luxemburgo (seis) e um da Lituânia (sete).





c/ Lusa