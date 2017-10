Uma centena de portugueses à espera da seleção em Andorra

Lusa 05 Out, 2017, 19:54 / atualizado em 05 Out, 2017, 19:55 | Seleção Nacional

O bom tempo que se faz sentir no principado permitiu à comitiva lusa, que viajou a bordo de um avião C-295 da Força Aérea Portuguesa (FAP), fazer a ligação direta entre Lisboa e o aeródromo de Andorra, que não tem condições para receber voos comerciais.

A seleção lusa chegou a Andorra pouco depois das 17:00 locais (16:00 horas de Lisboa) e demorou cerca de 50 minutos a fazer o trajeto até à unidade hoteleira em que vai ficar instalada, onde estavam cerca de 100 adeptos à espera, quase todos portugueses e lusodescendentes.

Uma bandeira enorme de Portugal recebeu os jogadores da seleção nacional, com Pepe e Renato Sanches a serem os únicos que fizeram a vontade aos adeptos, tendo assinado autógrafos e tirado algumas fotografias.

Como é habitual, o nome de Cristiano Ronaldo foi o mais entoado pelos adeptos, mas o capitão acabou por ter uma passagem fugaz pela zona de chegada. O avançado foi o único dos 25 jogadores convocados que saiu pela porta da frente do autocarro, que ficava mais perto da entrada do hotel.

Na sexta-feira, a seleção nacional realiza, às 18:30 (17:30) o habitual treino de adaptação ao relvado sintético do Estádio Nacional de Andorra, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Antes, às 17:45 (16:45), o selecionador Fernando Santos e um jogador, ainda a designar, vão fazer a antevisão em conferência de imprensa a antevisão do encontro da nona e penúltima jornada do Grupo B de apuramento para o Campeonato do Mundo.

A seleção nacional ocupa o segundo posto do grupo, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no `play-off`, caso falhem o primeiro lugar.

O Andorra-Portugal está agendado para sábado, às 20:45 (19:45), e terá arbitragem do checo Miroslav Zelinka.