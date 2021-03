Vantagem desperdiçada

A vantagem portuguesa foi obtida durante a primeira parte, com Diogo Jota a apontar ambos os golos de cabeça. O desacerto com que a equipa portuguesa jogou os minutos iniciais da segunda metade e o maior ímpeto atacante dos sérvios acabaram por nivelar de novo o resultado, que se fixou no 2-2 final.







O último lance da partida foi o mais polémico de todos, com o árbitro a não considerar um remate de Cristiano Ronaldo que fez a bola ultrapassar completamente a linha de golo da baliza sérvia.





Com este empate, Sérvia e Portugal, que se tinham estreado na quarta-feira com triunfos, repartem a liderança do Grupo A de qualificação para o Mundial de 2022, com quatro pontos.