Varandas. "O tricampeonato, se acontecer, é um terramoto e assusta muita gente"

Instantes antes do bicampeão nacional rumar a Itália, onde vai defrontar o Nápoles, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, o líder máximo do emblema 'verde e branco' falou à comunicação social presente no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para visar os rivais, nomeadamente o Benfica.



"Eu disse aos meus jogadores no início da época que o bicampeonato foi uma ligeira convulsão para o futebol português, mexeu com muita coisa. Há 70 anos que não se tinha visto isto no futebol português. Mexeu com muita coisa e o tricampeonato, se acontecer, é um terramoto para o futebol português", expressou Frederico Varandas.



O dirigente dos 'leões' deixou claro que esse cenário "assusta muita gente", pelo que antevê "muita pressão e muito ruído" para que o objetivo do Sporting "não aconteça".



Contudo, não teme que os comunicados de Benfica e, eventualmente, de FC Porto, atual líder isolado do campeonato, sobre as arbitragens possam vir a prejudicar o Sporting, que "domina o futebol português por mérito dentro de campo".



"O Benfica faz (comunicados), o FC Porto agora não, porque está em primeiro, mas lembro-me como foi no ano passado. Critiquei essas comunicações e levei 60 e tal dias (de castigo). O problema é que eles (rivais) não conseguem perceber que isto alimenta mais os nossos jogadores e a nossa vontade de ganhar, porque há 40 anos que esperávamos por isto de ser o alvo a abater", argumentou.



E terminou: "Nós gostamos de estar nesta posição, sentimo-nos confortáveis e estamos a pensar ficar aqui durante mais algum tempo".



O Sporting defronta o Nápoles na quarta-feira, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, no estádio Diego Armando Maradona, naquela cidade italiana, que tem início marcado para as 20:00 (hora de Lisboa) e será arbitrado pelo neerlandês Danny Makkelie.

