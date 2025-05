Vinte e duas jogadoras para o Euro sub-19

A lista agora divulgada será reduzida em 6 de junho, no fecho de um estágio no Luso com vista ao torneio de 15 a 27 de junho, para o qual Portugal se qualificou pela segunda vez na sua história.



Jogam no estrangeiro três das convocadas, a defesa do FC Barcelona Iara Lobo e as avançadas Anna Marques, do Bochum, e Luísa Brás, do Metz.



Em 2012, a equipa das quinas chegou às meias-finais, com Jessica Silva, Tatiana Pinto, Diana Silva e Andreia Norton entre as convocadas, defrontando a nova geração da campeã em título Espanha, a Inglaterra e os Países Baixos na fase de grupos.



O estágio de preparação arranca em 2 de junho, 10 dias antes da viagem para a Polónia.



Lista das 22 convocadas:



- Guarda-redes: Nair Pina (Torreense) e Thaís Lima (Benfica).



- Defesas: Ana Filipa Ribeiro (Albergaria), Érica Cancelinha (Sporting), Iara Lobo (FC Barcelona, Esp), Inês Meninas (Benfica) e Mariana Silva (Famalicão).



- Médios: Ana Rita Cunha (Sporting de Braga), Carolina Tristão (Benfica), Dária Kaminska (Sporting), Joana Valente (Benfica), Mafalda Mariano (Benfica), Marta Gago (Benfica) e Neide Guedes (Benfica).



- Avançadas: Anna Marques (Bochum, Ale), Luísa Brás (Metz, Fra), Carolina Santiago (Valadares Gaia), Diana Costa (Benfica), Francisca Castro (Sporting de Braga), Lara Martins (Benfica), Leonete Correia (Sporting) e Matilde Nave (Sporting).