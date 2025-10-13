Vitinha quer "carimbar" qualificação para o Mundial

Vitinha fez a antevisão do jogo com a Hungria, referente do Grupo F de qualificação para o Mundial de 2026, que tem transmissão na RTP1.

Sobre o favoritismo de Portugal à conquista do troféu de campeão do Mundo, o médio português do PSG admite que a seleção "tem grandes jogadores em grandes clubes, por isso temos que almejar" esse objetivo, acrescentando que Portugal tem que ir "passo a passo", mas sempre com grandes objetivos em mente.





Quanto à Hungria, Vitinha realçou o coletivo da equipa magiar que criou muitas dificuldades a Portugal. O médio assinalou os perigos que a Hungria pode causar, salientando, no entanto, que a equipa das quinas tem todas as capacidades para ganhar o jogo.





No que diz respeito à bola de ouro, Vitinha disse que ficou "felicíssimo com a classificação na Bola de Ouro. Não era possível se não fosse o trabalho de equipa. Estou muito contente e agradecido a toda gente que me ajudou. Se um dia conseguir melhor, ainda melhor. Não mudou nada. Se calhar fiquei mais contente no dia-a-dia. A minha família e os meus amigos também"