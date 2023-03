Afonso Sousa, Vitinha e André Almeida foram os autores dos três tentos com que Portugal brindou, esta terça.feira, o seu adversário.





A seleção portuguesa participará na fase final do Euro sub-21, que vai ser disputado na Geórgia e na Roménia. Portugal faz parte do grupo A, juntamente com Bélgica, Países Baixos e Geórgia.

Já com o regressado Celton Biai nos disponíveis, este foi o último jogo de preparação a pensar no Europeu.