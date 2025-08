W17 EHF Euro 2025. Fecho da fase de grupos este sábado

30.07.2025 – 13h30 – Portugal x Eslováquia, 26-31 (12-17)

31.07.2025 – 18h30 – Alemanha x Portugal, 27-25 (12-11)

02.08.2025 – 18h30 – Portugal x Macedónia do Norte, EHFTV

A Seleção Nacional sub-17 Feminina encontra-se em Podgorica, capital do Montenegro, a disputar o Campeonato da Europa da geração, que decorre até ao próximo dia 10 de agosto.Depois de duas derrotas – Eslováquia e Alemanha – as ambições estão renovadas e, contra a formação da casa, a missão das comandadas de Sílvia Fernandes é simples: vencer!A Macedónia do Norte, a jogar perante os seus adeptos, também ainda não conheceu o sabor da vitória. Somou duas derrotas: Alemanha (31-18) e Eslováquia (21-34). Marija Dimoska (central) e Elena Baloska (lateral esquerda) têm-se afirmado como as melhores marcadoras da formação macedônia, com 26 e 19 golos, respetivamente.Sílvia Fernandes, Selecionadora Nacional sub-17 Feminina, confessa que a equipa falhou o primeiro objetivo mas foca-se na importância do crescimento e evolução das jogadoras que, considera, é um processo exigente“Depois de duas derrotas consecutivas, vamos defrontar amanhã [sábado] a seleção da Macedónia do Norte, também ela a atravessar um momento difícil, vindo igualmente de dois desfechos negativos. Sabemos que falhámos o objetivo que traçámos para esta fase, mas continuamos firmes no nosso processo de crescimento e na evolução das nossas jogadoras. Este percurso é exigente, mas acreditamos no trabalho e no desenvolvimento sustentado da equipa.”Sobre o próximo adversário, a treinadora portuguesa mostrou ter a lição estudada:“A Macedónia do Norte é uma seleção que, do ponto de vista ofensivo, aposta fortemente nos duelos 1×1, procurando constantemente criar desequilíbrios através da agressividade individual. Será fundamental sermos eficazes nesses duelos, com atenção, atitude e solidariedade defensiva. No plano defensivo, é uma equipa que defende muito junta e próxima da bola, pelo que é fundamental procurarmos continuidades ofensivas, sermos pacientes até surgirem situações fáceis de finalização.”A vitória é missão para Portugal, este sábado às 18h30, conforme afirma Sílvia Fernandes: “Apesar do contexto atual, procuraremos a vitória com determinação. Mais do que um resultado, é importante para motivar o grupo e contrariar algum desânimo natural que se começa a sentir.”Calendário (hora portuguesa):Preliminary Round – Grupo BO W17 EHF Euro 2025 terá lugar em Podgorica, capital do Montenegro, de 30 de julho a 10 de agosto.