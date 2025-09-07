Espanha e Bélgica goleiam em dia histórico para Memphis Depay

Depay chegou aos 52 golos pela seleção ‘laranja’, ultrapassando Robin van Persie, ao abrir o marcador na visita à Lituânia, aos 12 minutos, e ao fazer o segundo, aos 63, permitindo aos neerlandeses vencerem por 3-2.



A equipa orientada por Ronald Koeman chegou aos 10 pontos, contra três da Lituânia, que teve o avançado do Arouca Jansonas no ‘onze’ titular, enquanto a Polónia, com Kiwior e Bednarek, do FC Porto, igualou a dezena neerlandesa.



Os polacos venceram a Finlândia por 3-1, em Chorzów, com golos de Matty Cash (27), o capitão e ‘estrela’ Lewandowski (45+2) e Kaminski (55), marcando Kallman (88) para os finlandeses, ‘descolando’ dos sete pontos dos nórdicos na ‘poule’ G, igualando os Países Baixos, que ainda têm um jogo a menos.



A Espanha foi à Turquia aplicar ‘meia dúzia’, com Mikel Merino em destaque, com um ‘hat trick’, e Pedri, que marcou dois golos, como grande criador, em goleada completada por Ferrán Torres.



Ao segundo jogo, os espanhóis continuam perfeitos, após o triunfo ante a Bulgária (3-0), e comandam o Grupo E, com seis pontos, enquanto os turcos, com Deniz Gul, do FC Porto, como suplente não utilizado, ainda não pontuaram.



Pelo meio, a Geórgia somou os primeiros três pontos, os mesmos da Turquia, ao vencerem os búlgaros por 3-0, com auxílio do médio do Sporting Kochorashvili, titular no triunfo georgiano.



Seis também foi o pecúlio logrado pela Bélgica na receção ao Cazaquistão, com o sportinguista Debast no ‘onze’, graças a um ‘bis’ de De Bruyne e outro de Doku, em goleada completada por Raskin e Meunier.



Acima dos 10 pontos dos belgas, que têm um jogo a menos e igualaram o País de Gales, só os 11 da Macedónia do Norte, surpreendentemente invicta no agrupamento J, depois de golearem o Liechtenstein (5-0).



Um golo de Rigo, aos 90 minutos, permitiu à Eslováquia sair do Luxemburgo com seis pontos em seis possíveis, como surpreendente líder do Grupo A, em que Irlanda do Norte e Alemanha têm três pontos após duas jornadas.



Os alemães, domados pelos eslovacos há três dias (2-0), só desbloquearam a receção à Irlanda do Norte (3-1) nos últimos 20 minutos do encontro, após Gnabry (07) abrir a contagem e Price (34) empatar.



Amiri (69) e Wirtz (72) evitaram males maiores para os germânicos na qualificação para o Mundial2026.

