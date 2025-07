Neto diz que "está na hora de aparecer a melhor versão" lusa

Depois da estreia dolorosa frente à atual campeã do mundo, Espanha (5-0), em Berna, o técnico luso deu conta da ambição do grupo, que quer "dar um passo em frente".



"Acima de tudo tem de ser a melhor versão de Portugal. Está na hora de aparecer e amanhã (segunda-feira) tem de vir a melhor versão individual de todas jogadoras e de todo o Portugal. Essa é a ambição que trazemos dentro do grupo, queremos muito fazer as coisas bem e dar um passo em frente", começou por dizer Francisco Neto, em conferência de imprensa, no Estádio de Genebra, palco do próximo encontro.



Os cinco golos sofridos diante das espanholas deixaram claras as debilidades das lusas, que têm de melhorar para serem "mais equilibradas e sólidas", segundo Francisco Neto.



"Temos de ser mais equilibrados, temos de procurar trabalhar com as nossas jogadoras e crescer nesses momentos do jogo, ofensivamente e defensivamente. Acho que a organização defensiva é algo mais preocupante, do que ofensivamente, porque estamos a criar mais oportunidades. Defensivamente, temos de ser mais sólidos e capazes de fechar espaços", argumentou.



Depois, explicou a forma de jogar de Itália, uma seleção com "jogadoras tecnicamente evoluídas e com muita experiência".



"A Itália tem alternado muito a estrutura com que joga, apesar de ter muitas vezes os mesmos princípios. Tem uma ideia e uma matriz bem definidas, é uma equipa que privilegia muito o jogo interior, muito agressiva, com jogadoras evoluídas tecnicamente, com muita experiência e muita gente na área", caracterizou.



Por fim, garantiu que haverá alterações no 'onze', face àquele que começou contra a Espanha, em Berna.



"É normal que haja algumas alterações. Estrategicamente é importante. Pouco tempo de recuperação entre dois jogos, passámos muito tempo a defender, há mais fadiga e é normal que amanhã (segunda-feira) haja algumas alterações", concluiu.



Na tabela, as espanholas lideram, com três pontos, e as portuguesas são quartas e últimas, a zero, tal como a Bélgica, terceira, que perdeu por 1-0 com as italianas, segundas colocadas, com três.



Portugal e Itália enfrentam-se na segunda-feira, em Genebra, a partir das 21:00 (20:00 em Lisboa), num encontro da segunda ronda do Grupo B, que será dirigido pela croata Ivana Martincic.