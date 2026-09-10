Portugal derrotado pela campeã Polónia na estreia no Europeu de voleibol

Frente à formação polaca, campeã europeia, líder do ranking mundial e vencedora da Liga das Nações, a seleção portuguesa, que marca presença pela oitava vez numa fase final, quarta consecutiva, foi derrotada por 25-12, 25-18 e 25-20.

Portugal defronta na sexta-feira a Bulgária, vice-campeã mundial, jogando depois com Israel, Ucrânia e Macedónia do Norte, com os quarto primeiros de cada um dos quatro grupos a apurarem-se para os oitavos de final.

O Europeu de voleibol de 2026 é organizado por Bulgária, Finlândia, Itália e Roménia e vai decorrer até 26 de setembro.