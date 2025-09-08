Tunísia é a 18.ª seleção apurada para a fase final

Em Malabo, o médio Mohamed Ben Romdhane, dos egípcios do Al Ahly, marcou o único golo da partida, já aos 90+4 minutos, assegurando o apuramento.

Os tunisinos garantiram a sétima presença num Mundial, a terceira consecutiva, e vão marcar presença na competição que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, em 2026, na qual vão tentar passar a fase de grupos pela primeira vez.

Os tunisinos também estiveram presentes em 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022, mas nunca conseguiram superar a primeira fase competição. Depois de Marrocos, são a segunda seleção africana a assegurar o apuramento.

Com o triunfo de hoje, a Tunísia chegou aos 22 pontos e garantiu o primeiro lugar do agrupamento, que assegura a qualificação direta, com um registo de sete vitórias e um empate, com 13 golos marcados e zero sofridos.

No segundo lugar está a Namíbia, com 12 pontos, em sete jogos, enquanto a Libéria tem 10 no mesmo número de partidas, e a Guiné Equatorial 10, mas já com oito jogos. Seguem-se Malawi, com nove, e São Tomé e Príncipe, com zero, ambas em sete partidas.