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31.ª jornada da I Liga: Benfica recebe Moreirense em 25 de abril, FC Porto e Sporting jogam a 26
O Benfica recebe o Moreirense no dia 25 de abril, na 31.ª jornada da I Liga, enquanto o Sporting, em casa do AVS, e o FC Porto, na Amadora, jogam no dia seguinte.
Numa altura em que a luta pelo título, bem como pelo acesso à Liga dos Campeões, continua acesa entre os três 'grandes', os 'encarnados', atuais terceiros classificados, recebem a equipa de Moreira de Cónegos, tranquilamente instalada no nono lugar, pelas 18:00 de sábado.
Já os 'dragões', líderes do campeonato, com 76 pontos, jogam pelas 18:00 do dia 26 de abril em casa do Estrela da Amadora, equipa que ainda luta pela manutenção, enquanto os 'leões', bicampeões nacionais e atuais segundos, a cinco pontos dos 'azuis e brancos', mas com menos um jogo, jogam pouco depois, pelas 20:30, em casa do já despromovido AVS.
A jornada arranca na sexta-feira (24 de abril), com o Alverca-Arouca, às 20:15, e encerra na segunda-feira (27 de abril), com a receção do Gil Vicente ao Casa Pia, também pelas 20:15.
Programa da 31.ª jornada
Sexta-feira
Alverca - Arouca, 20:15
Sábado
Tondela - Nacional, 15:30
Benfica - Moreirense, 18:00
Vitória de Guimarães - Rio Ave, 20:30
Domingo
Estoril Praia - Famalicão, 15:30
Estrela da Amadora - FC Porto, 18:00
Santa Clara - Sporting de Braga, 18:00 (19:00 em Lisboa)
AVS - Sporting, 20:30
Segunda-feira
Gil Vicente - Casa Pia, 20:15
Já os 'dragões', líderes do campeonato, com 76 pontos, jogam pelas 18:00 do dia 26 de abril em casa do Estrela da Amadora, equipa que ainda luta pela manutenção, enquanto os 'leões', bicampeões nacionais e atuais segundos, a cinco pontos dos 'azuis e brancos', mas com menos um jogo, jogam pouco depois, pelas 20:30, em casa do já despromovido AVS.
A jornada arranca na sexta-feira (24 de abril), com o Alverca-Arouca, às 20:15, e encerra na segunda-feira (27 de abril), com a receção do Gil Vicente ao Casa Pia, também pelas 20:15.
Programa da 31.ª jornada
Sexta-feira
Alverca - Arouca, 20:15
Sábado
Tondela - Nacional, 15:30
Benfica - Moreirense, 18:00
Vitória de Guimarães - Rio Ave, 20:30
Domingo
Estoril Praia - Famalicão, 15:30
Estrela da Amadora - FC Porto, 18:00
Santa Clara - Sporting de Braga, 18:00 (19:00 em Lisboa)
AVS - Sporting, 20:30
Segunda-feira
Gil Vicente - Casa Pia, 20:15
(Com Lusa)