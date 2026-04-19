31.ª jornada da I Liga: Benfica recebe Moreirense em 25 de abril, FC Porto e Sporting jogam a 26



Sexta-feira

Alverca - Arouca, 20:15



Sábado

Tondela - Nacional, 15:30

Benfica - Moreirense, 18:00

Vitória de Guimarães - Rio Ave, 20:30



Domingo

Estoril Praia - Famalicão, 15:30

Estrela da Amadora - FC Porto, 18:00

Santa Clara - Sporting de Braga, 18:00 (19:00 em Lisboa)

AVS - Sporting, 20:30



Segunda-feira

Gil Vicente - Casa Pia, 20:15





(Com Lusa)

Numa altura em que a luta pelo título, bem como pelo acesso à Liga dos Campeões, continua acesa entre os três 'grandes', os 'encarnados', atuais terceiros classificados, recebem a equipa de Moreira de Cónegos, tranquilamente instalada no nono lugar, pelas 18:00 de sábado.Já os 'dragões', líderes do campeonato, com 76 pontos, jogam pelas 18:00 do dia 26 de abril em casa do Estrela da Amadora, equipa que ainda luta pela manutenção, enquanto os 'leões', bicampeões nacionais e atuais segundos, a cinco pontos dos 'azuis e brancos', mas com menos um jogo, jogam pouco depois, pelas 20:30, em casa do já despromovido AVS.A jornada arranca na sexta-feira (24 de abril), com o Alverca-Arouca, às 20:15, e encerra na segunda-feira (27 de abril), com a receção do Gil Vicente ao Casa Pia, também pelas 20:15.