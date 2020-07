Acuña e Vietto "totalmente recuperados" no Sporting e Luiz Phellype no relvado

O plantel ‘leonino’ treinou escassas horas após o jogo no Estádio do Dragão, em que o triunfo por 2-0 do FC Porto garantiu a conquista antecipada do título nacional aos ‘dragões’, tendo os titulares sido poupados pelo treinador Rúben Amorim.



De acordo com a nota publicada no sítio oficial do Sporting na Internet, os titulares do jogo no Estádio do Dragão fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam às ordens de Rúben Amorim, que contou com Marcos Acuña e Luciano Vietto totalmente integrados.



“Outra das novidades foi o regresso de Luiz Phellype ao relvado. O avançado mantém o processo de reabilitação, mas correu às ordens do fisioterapeuta Rúben Ferreira”, refere a mesma nota informativa.



O plantel dos ‘leões’ folga na sexta-feira e regressa à Academia do clube no sábado de manhã, para prosseguir a preparação para a receção de terça-feira ao Vitória de Setúbal, pelas 19:00, referente à 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol.



O Sporting segue na terceira posição da I Liga, com 59 pontos, a 20 do líder e já virtual campeão FC Porto, e com dois de vantagem sobre o Sporting de Braga (quarto colocado, com 57), adversário direto na luta pelo pódio da I Liga da época 2019/20.



O Vitória de Setúbal ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com 30 pontos, os mesmos de Portimonense (16.º) e Tondela (15.º).