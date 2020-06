Acuña já fez treino condicionado no Sporting numa sessão sem os titulares

O argentino falhou os jogos e vitórias com o Tondela (2-0) e Belenenses SAD (3-1), mas hoje subiu ao relvado em Alcochete, numa sessão em que Rúben Amorim deixou os titulares do jogo de sexta-feira com os ‘azuis’ em trabalho de recuperação.



O treinador leonino contou no relvado com os suplentes do jogo na Cidade do Futebol, casa emprestada do Belenenses SAD em fase de covid-19, e 14 futebolistas da formação: Pedro Marques, João Goulart, Nuno Moreira, João Silva, Geny Catamo, Chico Lamba, Diogo Brás, João Ricciulli, Bruno Tavares, Babacar Fati, Gonçalo Costa, Daniel Bragança, Tomás Silva e Leonardo Ruiz.



No boletim clínico dos ‘leões’ continuam a constar os lesionados Luciano Vietto, que tem uma luxação num ombro, e Luiz Phellype, a recuperar de uma rotura de ligamentos num joelho.



A equipa folga no domingo e volta a treinar na Academia de Alcochete na segunda-feira, a partir das 10:00.



Os ‘leões’ seguem em terceiro lugar na I Liga, lugar em que ultrapassaram o Sporting de Braga, contando com mais dois pontos, já depois do reinício este mês da competição, que esteve suspensa desde março devido à covid-19.



Na próxima jornada, a 29.ª, que se disputará uma vez mais sem a presença de público, o Sporting (52 pontos) recebe o Gil Vicente (11.º), na competição que é liderada pelo FC Porto (67 pontos), seguido do Benfica (64).