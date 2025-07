Afonso Moreira no Lyon

“O Olympique Lyonnais tem o prazer de anunciar a chegada do internacional português sub-20 Afonso Moreira, do Sporting Clube de Portugal. O extremo de 20 anos assinou um contrato de quatro anos, com término em junho de 2029, por dois ME, acrescidos de uma opção de 20% sobre uma futura mais-valia”, informou o Lyon, em comunicado.



Apesar de ter tido muito pouco espaço na equipa principal dos ‘leões’, o atacante luso sagrou-se bicampeão nacional e participou na conquista da última edição da Taça de Portugal.



Na passada temporada foi opção em três encontros oficiais, mas sempre na condição de suplente utilizado.



Há duas semanas, o Lyon informou que a Direção Nacional de Controlo e Gestão (DNCG) vai manter o clube na ‘Ligue 1’, escalão principal, depois de o clube ter sido relegado pela DNCG para a segunda divisão (Ligue 2), por incumprimento dos pressupostos financeiros para se manter na elite do futebol gaulês.



Entretanto, a Federação Francesa de Futebol (FFF) também confirmou a anulação da despromoção e o emblema assinou um acordo com o organismo de controlo financeiro dos clubes da UEFA para participar nas provas europeias em 2025/26, já que terminou o último campeonato no sexto posto, que dá acesso à Liga Europa.