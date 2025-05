"Águias" com 26,7% de chances e "leões" com 17,7%

Em 90 embates, os encarnados ganharam 24 vezes por dois ou mais golos, o que precisam para selar o 39.º título no dérbi da 33.ª jornada da edição 2024/25, enquanto os verde e branco somam 16 triunfos, necessitando de um 17.º para garantirem o "bis".



Como conseguiu mais 25 triunfos pela margem mínima, o Benfica tem 54,4% de sair do dérbi líder, com três pontos de avanço, campeão ou não, enquanto o Sporting conta 45,6%, pois também tem do seu lado as 25 igualdades.



À luz do histórico na Luz para o campeonato, é mais provável que a decisão seja adiada para a 34.ª e última jornada do que fique tudo resolvido já no dérbi, pois há 55,6% de hipóteses de o Benfica vencer por um golo ou de se registar uma igualdade.



Recordar a última década



Se a análise for apenas à última década, só os "leões" poderão chegar ao título, com 20% de possibilidades, face aos triunfos por 3-0 de 2015/16, no regresso de Jorge Jesus à Luz, e por 3-1 em 2021/22, com Ruben Amorim ao leme.



Quanto às "águias", não vencem por dois golos desde a época 2013/14, quando superaram os "leões" por 2-0, à 18.ª ronda, com golos argentinos de Nicolás Gaitán, aos 27 minutos, e Enzo Pérez, aos 76.



Na última década, o Benfica somou quatro triunfos, mas todos por um golo de diferença, por 2-1 em 2016/17 e 2019/20, por 4-3 em 2020/21, impedindo o Sporting de ser campeão invicto, e novamente por 2-1 na época passada.



Quanto às igualdades, registaram-se três a um golo, em 2014/15, 2017/18 e 2018/19, e uma a dois, em 2022/23, com o Sporting a lidera com um autogolo de Bah (27 minutos) e um penálti de Pedro Gonçalves (53) e o Benfica a responder com um "bis" de Gonçalo Ramos (37 e 64).



No total dos jogos em casa do Benfica para o campeonato, os encarnados somam 49 vitórias e os verde e branco 16, tendo-se registado ainda 25 empates. Em matéria de golos, as "águias" lideram confortavelmente, com mais 62 (179 contra 117).



O Sporting equilibrou a balança nos primórdios, com oito triunfos, contra 10 do Benfica, e logrou mesmo quatro vitórias num espaço de cinco anos, entre 1949/50 e 1953/54, mas, depois, o Benfica assumiu o controlo.



Benfica e Sporting defrontam-se no sábado, às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da 33.ª jornada da edição 2024/25 da I Liga.