Alejandro Domínguez vai deixar hóquei em patins do Sporting

”, referem os ‘leões’ numa curta nota.Na época, o Sporting segue em segundo lugar no campeonato, a um ponto do líder FC Porto e quando faltam quatro jornadas para o final da fase regular, antes da fase a eliminar, com os oito primeiros a disputarem o play-off de campeão.A equipa está ainda nos quartos de final da Liga dos Campeões, competição em que venceu na primeira mão o Barcelona, por 4-1, estando a segunda mão agendada para quinta-feira, no Palau Blaugrana, em Barcelona.