Alemão Daniel Siebert é o árbitro na visita do Sporting à Juventus

Siebert, de 41 anos e árbitro internacional desde 2015, contará com os assistentes Jan Seidel e Rafael Foltyn, Christian Dingert como videoárbitro, coadjuvado pelo escocês Andrew Dallas, e Timo Gerach como quarto árbitro.



Esta será a terceira vez que este árbitro germânico apitará um jogo dos ‘leões’, depois de ter estado num empate com a Atalanta na Liga Europa (1-1), em 2023/24, e na goleada ao Manchester City (4-1), na Liga dos Campeões de 2024/25.



O jogo entre Juventus e Sporting tem início às 20:00 de terça-feira (horas de Lisboa), num momento da ‘Champions’ em que a equipa lisboeta segue em 11.º, com seis pontos em três jogos, e a Juventus é 25.ª, com apenas dois pontos.

