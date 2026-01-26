Alemão Felix Zwayer arbitra Sporting e italiano Davide Massa dirige Benfica

De acordo com as nomeações divulgadas esta segunda-feira pela UEFA para a oitava e derradeira ronda da fase de liga da Champions, marcada para quarta-feira, Felix Zwayer vai ser auxiliado pelos compatriotas Robert Kempter e Christian Dietz, com o também alemão Bastian Dankert a ser o videoárbitro (VAR).



Árbitro da final da última Liga Europa, Zwayer, de 44 anos, vai arbitrar pela segunda vez um encontro do Sporting, depois de ter estado, em 2017/18, na vitória dos ‘leões’ sobre o Olympiacos, por 3-1, na fase de grupos da Liga dos Campeões.



O Sporting ocupa o 10.º lugar da fase de liga, com 13 pontos, e ainda tem possibilidade de chegar aos oito primeiros, que têm acesso direto aos oitavos de final, enquanto o Athletic Bilbau é 23.º, com oito, em zona de play-off.



No Estádio da Luz, em Lisboa, Davide Massa vai comandar uma equipa 100% italiana, com Filippo Meli e Stefano Alassio como árbitros assistentes e Marco Di Bello como VAR.



O Benfica está numa situação muito complicada, ocupando o 29.º lugar, com seis pontos, a dois da zona de apuramento para o play-off, com o Real Madrid a ser terceiro, com 15.



O português João Pinheiro foi nomeado para arbitrar a receção do PSV Eindhoven ao Bayern Munique, com Bruno Jesus e Luciano Maia a serem os assistentes e Tiago Martins o VAR.