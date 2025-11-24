Alemão Tobias Stieler é o árbitro do jogo Sporting-Club Brugge

Tobias Stieler terá como auxiliares Lasse Koslowski e Mark Borsch, enquanto Martin Petersen será o quarto árbitro. No videoárbitro (VAR) vai estar Benjamin Brand e o assistente de VAR, único elemento não germânico, será o italiano Daniele Chiffi.



Stieler, de 44 anos, regressa ao Estádio José Alvalade após ter dirigido em 09 de março de 2023 a receção do Sporting aos ingleses do Arsenal, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, que terminou com um empate a 2-2.



O árbitro alemão já dirigiu esta época um encontro que envolveu uma equipa portuguesa, uma vez que dirigiu o triunfo do Sporting de Braga por 2-0 frente aos escoceses do Celtic, em Glasgow, para a Liga Europa.



O Sporting segue na 13.ª posição da fase de liga da Liga dos Campeões, com sete pontos, a cinco do trio de líderes formado por Bayern Munique, Arsenal e Inter Milão, enquanto os belgas do Club Brugge seguem em 22.º, com quatro.



A partida entre ‘leões’ e belgas tem início às 20:00 de quarta-feira.