Alisson em definitivo no Nápoles





(Com Lusa)

“O Nápoles informa que exerceu o direito de opção para a aquisição definitiva dos direitos desportivos do jogador Alisson de Almeida Santos ao Sporting Clube de Portugal”, refere o vice-campeão italiano em comunicado.O extremo brasileiro, de 23 anos, saiu no mercado de inverno por empréstimo do Sporting para o Nápoles, a troco de 3,5 milhões de euros, e na formação italiana alinhou em 15 jogos, com quatro golos apontados.Alisson convenceu a formação napolitana a avançar para a sua contratação em definitivo, com a imprensa desportiva a revelar que os italianos vão pagar mais 16,5 milhões de euros para ficar com o jogador.“Disputou quinze jogos, marcando quatro golos e destacando-se com uma série de exibições de altíssimo nível. Parabéns, Alisson”, acrescenta o Nápoles.Antes de seguir para Itália, Alisson foi utilizado em 31 jogos do Sporting na primeira parte da temporada 2025/26, tendo marcado três golos, todos na Liga dos Campeões, e somado ainda três assistências na época de estreia pelos ‘leões’.O extremo apenas foi titular cinco vezes, saindo do banco nos restantes 26 jogos em que foi chamado pelo técnico Rui Borges, mas foi decisivo com golos nos triunfos frente a Marselha e Athletic Bilbau, na ‘Champions’.Alisson, que atua preferencialmente pela esquerda, tinha chegado ao Sporting proveniente dos brasileiros do Vitória, clube no qual se formou, depois de se ter destacado ao serviço da União de Leiria, que o recebeu por empréstimo na primeira metade da época 2024/25.O jovem brasileiro tinha contrato com o Sporting até 2030 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.