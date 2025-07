Alisson Santos quer ver Sporting a ganhar

“Tenho expetativas muito boas, não só a nível individual, mas pelo coletivo, que é o mais importante, assim as coisas vão acontecendo naturalmente”, afirmou o jogador aos jornalistas, após a derrota (2-0) do Sporting frente ao Celtic, em jogo particular disputado no Estádio Algarve.



Alisson, que saiu do banco aos 75 minutos, confessou estar “muito feliz” por se ter estreado perante os adeptos, “apesar de o resultado não ter sido positivo”, e acrescentou que os "leões" têm de “dar sequência ao trabalho” para começarem bem a época.



“Estou a sentir-me bem, (estar no Sporting) representa muita coisa para mim, sinto-me feliz por vestir a camisola do Sporting. Espero aproveitar o máximo possível e ser muito feliz aqui”, sublinhou o extremo, de 22 anos, que assinou por cinco temporadas.



Em relação à mudança de tática, o jogador, que na época passada representou a União de Leiria por empréstimo do Vitória da Bahia, sublinhou que o plantel está a adaptar-se ao que o ‘mister (Rui Borges) tem dito no dia a dia”.



“Vamos 'pegando' nisso para podermos começar bem a época. Estamos aqui para escutar e fazer o que ele nos pede”, reforçou.



Questionado sobre a ausência dos trabalhos do sueco Viktor Gyökeres, Alisson foi lacónico: “Isso não é tema para mim”.



O Sporting, que está a estagiar no Algarve, perdeu quarta-feira com os escoceses do Celtic, por 2-0, no quinto jogo de preparação dos bicampeões nacionais de futebol, disputado no Estádio Algarve.



A formação de Rui Borges volta a jogar na segunda-feira, defrontando o Farense em Lagos, à porta fechada, e os ingleses do Sunderland no Estádio Algarve.