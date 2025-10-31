Sporting
Futebol Nacional
Alverca repete visita a Alvalade
O Sporting recebe o Alverca pela segunda vez esta semana, agora para o jogo de abertura da 10.ª jornada da I Liga, três dias depois da goleada infligida à equipa ribatejana na Taça da Liga (5-1).
O treinador Rui Borges deve voltar ao figurino habitual, apesar da boa resposta dada pelos jogadores utilizados nos quartos de final da Taça da Liga, em especial o extremo Salvador Blopa, de 18 anos, que se estreou com dois golos.
Na I Liga, a equipa de Rui Borges procura hoje somar nova vitória e alcançar em pontos o FC Porto, que apenas entra em campo no domingo, com uma receção ao sempre difícil Sporting de Braga (20:30).
Na I Liga, a equipa de Rui Borges procura hoje somar nova vitória e alcançar em pontos o FC Porto, que apenas entra em campo no domingo, com uma receção ao sempre difícil Sporting de Braga (20:30).
Os ‘dragões’ seguem na frente do campeonato, com 25 pontos, seguidos por Sporting, com 22, e Benfica, com 21, numa ronda em que as ‘águias’ também têm duro teste, com a visita no sábado ao Vitória de Guimarães (20:30).
Programa da 10.ª jornada
Sexta-feira
Sporting – Alverca, 20:15
Sábado
Nacional – Famalicão, 15:30
Rio Ave – Estoril Praia, 18:00
Casa Pia – Estrela da Amadora, 18:00
Vitória de Guimarães – Benfica, 20:30
Domingo
AVS – Tondela, 15:30
Arouca – Moreirense, 18:00
FC Porto – Sporting de Braga, 20:30
Segunda-feira
Gil Vicente – Santa Clara, 20:45
(Com Lusa)
Sexta-feira
Sporting – Alverca, 20:15
Sábado
Nacional – Famalicão, 15:30
Rio Ave – Estoril Praia, 18:00
Casa Pia – Estrela da Amadora, 18:00
Vitória de Guimarães – Benfica, 20:30
Domingo
AVS – Tondela, 15:30
Arouca – Moreirense, 18:00
FC Porto – Sporting de Braga, 20:30
Segunda-feira
Gil Vicente – Santa Clara, 20:45
(Com Lusa)