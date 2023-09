Amorim focado em acabar a jornada em primeiro lugar

“Queremos terminar a jornada em primeiro ligar e isso só depende de nós. Andamos um ano a correr atrás e sabemos que se ganharmos estaremos sempre em primeiro. Se ganharmos o nosso jogo somos primeiros classificados, não temos de olhar para os outros”, disse Ruben Amorim, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Farense.



Sobre os algarvios, o treinador 'leonino' alertou para a dificuldade em enfrentar a equipa orientada por José Mota.



“Vai ser um jogo difícil, diferente do Rio Ave, frente a uma equipa orientada por um treinador experiente, que vai estar à espera das nossas transições, e em que todos os pormenores vão contar. O campo é estreito, e treinámos com esse pormenor, em campo mais curto, mas sabemos o que queremos fazer: queremos ter bola, não a perder, criar oportunidades e não sofrer golos”, frisou o técnico, que alertou ainda para a capacidade do Farense em jogar frente aos ‘grandes’, pela capacidade que tem em “aproveitar os espaços e a maior liberdade” em campo.



Ruben Amorim disse ainda que Viktor Gyokeres está apto para o jogo em Faro e que Diomande, central que saiu com queixas do último encontro, está também a 100 por cento. Sobre o '11' para o encontro da sétima jornada, o treinador explicou que não há espaço para todos na equipa titular.



“É bom ter vários jogadores em bom momento, mas não vamos tentar meter todos os jogadores que estão num bom momento e criar uma grande confusão. Isso é impossível e, se o tentarmos fazer, vai estragar a dinâmica da equipa”, advertiu o técnico dos ‘verde e brancos’.



O treinador do Sporting comentou ainda o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que ditou que o Sporting vai defrontar o Olivais e Moscavide.



“É um jogo com uma equipa do distrital, perto, o que é bom. Vai ser um jogo em que temos de nos lembrar do Varzim, na época passada, em que fomos eliminados. Queremos fazer bem melhor este ano e isso passa por ganhar a eliminatória”, concluiu Amorim.



O Sporting, primeiro classificado, com 16 pontos, visita o Farense, 11.º, com seis, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio de São Luís, em Faro, em jogo da sétima ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.