Andebol. Benjamin Jakobsen deixa o Sporting

”, explicam os "leões", em comunicado publicado no site oficial.Nas cinco partidas realizadas pelo clube português, orientado por Ricardo Costa, o pivô de 32 anos, com 1,91 metros e 115 quilos, marcou seis golos.”, confessou Benjamin Jakobsen.O campeão da Europa de sub-20, em 2010, nasceu na Alemanha, mas é dinamarquês, tendo jogado sempre no seu país, nomeadamente no Bjerringbro-Silkeborg, no Skjern e no Aalborg, do qual se transferiu para o Sporting no início desta temporada.