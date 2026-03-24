Andebol do Sporting renova com guarda-redes egípcio Mohamed Ali

“Aqui sinto-me em família e há coisas para fazer no campeonato, para fazer história em Portugal e na Liga dos Campeões e por isso quero estar aqui mais alguns anos. Para mim é algo muito importante. Ganhámos oito títulos consecutivos, mas quero fazer mais para a história do Sporting”, sublinhou, aos meios do clube.



A cumprir a segunda época em Alvalade, o atleta realçou o espírito de “família” que vive nos ‘leões’, extensível à forma como a equipa é acarinhada.



“Os nossos adeptos estão sempre connosco, especialmente no (pavilhão) João Rocha. Quando está cheio, não somos sete (jogadores), somos oito, somos nove, temos mais dois jogadores em campo e isso, nunca vi no andebol. Já joguei em muitos países e como os adeptos do Sporting, nunca vi na minha vida”, vincou.



Mohamed Ali assumiu o desejo de ir além dos quartos de final da Liga dos Campeões, atingidos na época passada, considerando que o grupo de trabalho “tem tudo” para conseguir ir mais além.



Carlos Carneiro, coordenador do andebol leonino, elogiou o “guarda-redes de topo, de seleção”, enalteceu a importância da “experiência” do egípcio que, defende, conta imenso num lugar “muito específico”.



“Penso que está na melhor fase da carreira (…) Procuramos sempre o rendimento e dentro disso há sempre algumas variáveis que avaliamos. O Ali pode dar-nos muito. Temos uma equipa muito jovem e é preciso ter atletas com um bocadinho mais de experiência, que em momentos mais complicados podem ajudar os mais novos. Ficamos contentes com esta mistura de andebolistas, com enorme qualidade, experiência e o aspeto social também”, completou.



Cumpridas 22 jornadas, o bicampeão Sporting lidera o campeonato, com 66 pontos, mais sete do que o FC Porto, segundo, com 59, enquanto o Benfica completa o pódio provisório, com 57.



Na Liga dos Campeões, os ‘leões’ vão defrontar os polacos do Wisla Plock, no play-off de acesso aos quartos de final.