Antigo jogador do Sporting Salif Keita morre aos 76 anos

Segundo o ministério do Desporto maliano, citada pela agência noticiosa AFP, a antiga ‘glória’ do futebol africano, também conhecido como ‘Domingo’, morreu hoje, algo confirmado também por um dos clubes que representou, o Saint-Étienne.



Abdoul Fomba, ministro do desporto, considera que o futebol daquele país “envia as condolências à família mas também a toda a nação maliana”.



“A ‘Pantera Negra’ morreu e levou com ele uma parte do nosso clube”, escreveu aquela formação francesa, na rede social ‘X’ (antigo Twitter).



Nascido em Bamaco, em 1946, Keita tornou-se um ícone do futebol de África e em França, a que chegou após uma atribulada saída do Mali, cujo Governo recusava a sua saída, e do Real Bamako, para se juntar ao Saint-Étienne.



Conseguiu três títulos seguidos de campeão de França nos ‘les verts’, com 71 golos marcados nas últimas temporadas naquele emblema, 42 só na época 1970/71, após ter recebido o primeiro prémio de Futebolista Africano do Ano, em 1970.



Mudou-se para o Marselha em 1972, mas o clube queria naturalizá-lo francês, o que recusou, saindo para o Valência, em Espanha, país em que enfrentou racismo por parte dos jornais desportivos.



A ‘pérola negra do Mali’, como ficou mais tarde conhecido, marcou também o emblema ‘che’ e deixou o clube em 1976, para o Sporting, jogando em Lisboa ao lado de Jordão e Manuel Fernandes, entre outros, ganhando uma Taça de Portugal e apontando 33 golos em três anos.



Foi finalista vencido da Taça das Nações Africanas de 1972, presidiu à Federação Maliana de Futebol, esteve envolvido com o governo do seu país e foi votado um dos melhores africanos do último meio século pela Confederação Africana de Futebol.



O talento para o futebol passou também para os sobrinhos, com Seydou Keita parte da equipa do FC Barcelona que venceu tudo com Pep Guardiola, Mohamed Sissoko a jogar no Valência, Liverpool ou Juventus, e Sidi Yaya Keita no Lens.