"Aquela lufada de ar fresco com rugido a hipocrisia". Reação do FC Porto a Varandas

A reação surge após o discurso de Varandas na gala do Sporting "Rugido de Leão", onde fez várias declarações polémicas e "bicadas" a Villas-Boas e Mourinho. O vídeo do FC Porto, com a legenda "Aquela lufada de ar fresco com rugido a hipocrisia", visa expor a contradição no discurso de Varandas relativamente à arbitragem.



