"Aquela lufada de ar fresco com rugido a hipocrisia". Reação do FC Porto a Varandas
FC Porto reagiu às declarações de Frederico Varandas através de um vídeo partilhado nas redes sociais, este sábado. Na publicação, o clube fez uma compilação de críticas do presidente do Sporting às arbitragens, ironizando com a sua postura.
A reação surge após o discurso de Varandas na gala do Sporting "Rugido de Leão", onde fez várias declarações polémicas e "bicadas" a Villas-Boas e Mourinho. O vídeo do FC Porto, com a legenda "Aquela lufada de ar fresco com rugido a hipocrisia", visa expor a contradição no discurso de Varandas relativamente à arbitragem.
Na intervenção de ontem à noite, Varandas visou diretamente Villas-Boas, criticando o seu mandato e chamando-o de "bafio e hipocrisia".
Aquela lufada de ar fresco com rugido a hipocrisia. pic.twitter.com/U3PBKBaYtx— FC Porto (@FCPorto) November 15, 2025
A troca de palavras insere-se numa escalada de tensão e troca de acusações entre os dois presidentes, que se tem manifestado em diferentes momentos, incluindo a propósito da arbitragem e de outros temas do futebol português.